В центре Петербурга появятся мобильные пункты ковид-вакцинации

Специалисты уже приспособили два автобуса для мобильной группы вакцинации.

В скором времени в Центральном районе города можно будет увидеть мобильные выездные прививочные бригады, рассказал "Петербургский дневник".

Бригады будут дежурить в местах массовых скоплений: в торговых центрах и у станций метро. Желающих привиться будут собирать у метро и отвозить в поликлинику. В будущем выездные пункты могут появиться у основных станций подземки с разрешения Роспотребнадзора, потому как сложность заключается в установке генераторов и удобном осмотре горожан врачами. Что касается работы в торговых центрах, то в этом случае ситуация обстоит немного сложнее: нужно отработать все необходимые технологии.

Глава района Максим Мейксин отметил, что на базе районных поликлиник работают пять прививочных пунктов. Каждый день там от коронавируса прививают 150-200 человек. С начала вакцинации Центральный район получил более 4300 комплектов доз.

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Фото: Piter.TV