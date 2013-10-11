Перенесшие пневмонию петербуржцы смогут получить путевки в санаторий

В лечебно-профилактическое учреждение отправятся те, кто перенес пневмонию, в том числе вызванную коронавирусом.

Петербуржцы снова смогут получить путевку в санаторий после перенесенной пневмонии. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

В лечебно-профилактическое учреждение отправятся те, кто перенес пневмонию, в том числе вызванную коронавирусом. В первом полугодии таких пациентов будет принимать ООО "Пансионат „Восток-6"". Стационары получили уже 300 путевок в этот санаторий. В прошлом году 169 пациентов побывали в "Сестрорецком курорте".

Люди смогут направиться в санатории только после выписки из стационара, полностью вылечившись от пневмонии.

В Петербурге зафиксировали замедление темпов снижения второй волны COVID-19.

Фото: ВКонтакте/ САНАТОРИЙ "ПАНСИОНАТ "ВОСТОК-6"