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Перенесшие пневмонию петербуржцы смогут получить путевки в санаторий
Сегодня, 13:51
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nastya960

Перенесшие пневмонию петербуржцы смогут получить путевки в санаторий

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В лечебно-профилактическое учреждение отправятся те, кто перенес пневмонию, в том числе вызванную коронавирусом.

Петербуржцы снова смогут получить путевку в санаторий после перенесенной пневмонии. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

В лечебно-профилактическое учреждение отправятся те, кто перенес пневмонию, в том числе вызванную коронавирусом. В первом полугодии таких пациентов будет принимать ООО "Пансионат „Восток-6"". Стационары получили уже 300 путевок в этот санаторий. В прошлом году 169 пациентов побывали в "Сестрорецком курорте".

Люди смогут направиться в санатории только после выписки из стационара, полностью вылечившись от пневмонии.

В Петербурге зафиксировали замедление темпов снижения второй волны COVID-19.

Фото: ВКонтакте/ САНАТОРИЙ "ПАНСИОНАТ "ВОСТОК-6"

Теги: коронавирус, пневмония, санаторий
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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