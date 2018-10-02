На Измайловском коммунальщики уничтожили 40-летний плющ

Жильцы дома подали жалобу на ЖКС №1.

Во дворе дома 18 литера А на Измайловском проспекте коммунальщики Адмиралтейского района уничтожили плющ, который рос 40 лет. Об этом свидетели сообщили в социальной сети ВКонтакте.

Жители дома подали обращение в администрацию Адмиралтейского района от имени Тамары Ивановны Питерской, петербургской журналистки, также проживающей в этом доме.

Петербуржцы планируют сами вырастить новый плющ, но также они потребуют от ЖКС №1 восстановить состояние газона, бордюров и ограждений.

Фото: Адмиралтейский район СПБ Подслушано/ ВК