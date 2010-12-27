В центре Петербурга электросамокат столкнулся с иномаркой

Транспортные средства стоят на перекрестке, дожидаясь сотрудников ДПС.

Утром 26 июня в центре Петербурга произошла авария. На пересечении переулков Виленского и Радищева электросамокат не поделил дорогу с иномаркой. В сети появилась фотография с места происшествия.

Транспортные средства встали прямо на перекрестке, дожидаясь сотрудников ДПС. Кто виноват, а кто прав в этой ситуации, пока неизвестно. Пользователи интернета назвали это происшествие "ДТП века" или "Будущее наступило".

Ранее мы писали, что на Большом проспекте ВО троллейбус насмерть сбил петербуржца.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб