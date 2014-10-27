В центре Омска загорелась маршрутная "Газель"

В сети появилось фото и видео горящей маршрутки.

Накануне вечером, 20 сентября, на 24 Северной произошел пожар транспортного пассажирского средства.

В 10ом часу вечера прямо на проезжей части под капотом пассажирской маршрутной "Газели" вспыхнуло пламя. По сообщениям в СМИ, водитель пытался сбить огонь тряпкой, но ему не удалось сбить огонь. На помощь пришли очевицы происшествия с огнетушителями, но и им не удалось справиться с возгоранием. Ситуацию спасли только пожарные, которые за две минуту ликвидировали возгорание.

По предварительной версии, возгорание произошло из-за неисправностей в проводке. Особо отмечается, что "Газель" новая, выпуска 2017 года.

В сообществе Вконтакте очевидцы происшествия опубликовали фотографии и видео инцидента.

Фото и видео: ВК, ЧП Омск( Максим Федосеенко, Александр Вичкунин, Smotriomsk Ru)