В центре Москвы власти забетонировали кафе из-за нарушений

Проблемы у кафе "Самса халяль" на Таганке были давно.

Московские власти решили забетонировать кафе на Таганке из-за нарушений.

Телеграм-канал BAZA сообщает, что на Таганке из-за многочисленных нарушений власти "забетонировали" вход в кафе. Сообщается, что проблемы у кафе "Самса Халяль" в центре столицы были давно. Еще в начале года суд ограничил его работу. Но владельцы продолжали работу кафе даже в режиме карантинных мер, введенных в Москве из-за эпидемии коронавируса.

Сейчас в Москве кафе и рестораны могут работать только на вынос, но, по словам очевидцев, в заведении постоянно внутри был посетители без соблюдения дистанции и прочих мер предосторожностей. По решению суда "Самса Халяль" не должно было работать, но дирекция заведения ничего не собиралась менять. Тогда к кафе подогнали спецтехнику, у главного входа заасфальтировали подъезд, а у входной двери положили несколько бетонных блоков.

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Фото: BAZA