  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В центре Москвы власти забетонировали кафе из-за нарушений
Сегодня, 12:32
56
MShaffter

В центре Москвы власти забетонировали кафе из-за нарушений

0 0

Проблемы у кафе "Самса халяль" на Таганке были давно.

Московские власти решили забетонировать кафе на Таганке из-за нарушений.

Телеграм-канал BAZA сообщает, что на Таганке из-за многочисленных нарушений власти "забетонировали" вход в кафе. Сообщается, что проблемы у кафе "Самса Халяль" в центре столицы были давно. Еще в начале года суд ограничил его работу. Но владельцы продолжали работу кафе даже в режиме карантинных мер, введенных в Москве из-за эпидемии коронавируса.

Сейчас в Москве кафе и рестораны могут работать только на вынос, но, по словам очевидцев, в заведении постоянно внутри был посетители без соблюдения дистанции и прочих мер предосторожностей. По решению суда "Самса Халяль" не должно было работать, но дирекция заведения ничего не собиралась менять. Тогда к кафе подогнали спецтехнику, у главного входа заасфальтировали подъезд, а у входной двери положили несколько бетонных блоков. 

Сегодня ранее: В Москве оштрафовали 92 торговые точки за нарушение санитарных норм

Фото: BAZA

Теги: забетонировали кафе, карантин в москве, новости москвы, происшествия в москве, самса халяль
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии