Некоторым из них может грозить временное закрытие.

В Москве оштрафовали 92 торговые точки за нарушение санитарных норм. Об этом рассказал руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. По его словам, магазины не соблюдали требования объявленного в столице режима повышенной готовности.

Немерюк отметил, что общая сумма штрафов может быть 12,5 миллионов рублей — но это решит суд. Причина штрафов, по его словам, в том, что предприниматели халатно отнеслись к предписаниям по организации торговли, которые объявили власти. Это, например, нанесение разметки в супермаркетах, которое помогает гражданам соблюдать социальную дистанцию.

Немерюк добавил, что нарушение требований — повод не только для административного наказания, но и для временного закрытия бизнеса.

Ранее мы сообщали, что российский бизнес не получит компенсации за простой в период пандемии.