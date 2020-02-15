В центре Калининграда произошла стрельба

Деталями происшествия поделились очевидцы в соцсетях.

Вечером в субботу, 15 февраля, поступили сообщения о стрельбе в центре Калининграда. По данным портала "Клопс", у входа на Центральный рынок на улице Баранова неизвестный стрелял в семейную пару и ранил их ребенка. После этого стрелок покончил с собой.

Детали происшествия уточняются, но появилась информация, что погибшая женщина могла быть беременна.

Ранее мы сообщали о том, что Владимир Путин поддержал внесение в Конституцию запрета на отчуждение земель. Об этом президент заявил во время встречи с рабочей группой по подготовке правок. Ранее инициативу внес на рассмотрение артист Владимир Машков. Автор проекта рассказал, что многие опасаются того, что после ухода Путина у РФ захотят отобрать территории. Об этом актер узнал во время путешествия по регионам страны. В частности, население беспокоится за Калининград и Крым.

Видео: vk.com/avt39