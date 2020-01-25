В центре Гамалеи заявили о спаде волны заболеваемости COVID-19

Эксперт сравнил весенние показатели по коронавирусу с летними.

Ведущий специалист Центра имени Гамалеи Федор Лисицын заявил, что в России на протяжении нескольких дней наблюдается падение уровня заболеваемости COVID-19. Об этом он сказал в эфире телевизионного канала "Россия 24".

Мы сейчас можем констатировать, что та волна, которая накрыла Россию весной, уже летом, по сути дела, уже действительно идет на спад. В Москве спад идет заболеваемости устойчивый почти несколько дней. Федор Лисицын, ведущий специалист Центра имени Гамалеи

Согласно данным оперштаба по борьбе с COVID-19, в России зарегистрировано 5 982 766 случаев заражения, выздоровели 5 359 995 человек, умерли 149 138. За последние сутки в РФ выявили 24 633 новых случая COVID-19.

Ранее глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко напомнил, что после прививки от COVID-19 придется воздержаться от употребления алкогольных напитков и посещения бань и саун. По его словам, также рекомендуется на некоторое время воздержаться от спорта и больших физических нагрузок.

Видео: Youtube / Россия 24