В больницы Ленобласти поступили 29 рентген-аппаратов

Приборы были поставлены в 12 районов.

В 12 медицинских учреждений Ленинградской области доставлено 29 мобильных рентген-аппаратов. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Оборудование оснащено Wi-Fi, плоскопанельным детектором и рабочей станцией оператора для оперативной передачи изображения. Теперь оно доступно для пациентов Тосненской, Всеволожской, Гатчинской, Тихвинской, Кингисеппской, Приозерской, Бокситогорской, Киришской, Рощинской, Волховской, Ломоносовской больниц, а также ЛОКБ.

Ранее мы рассказали о том, что детские сады в Ленобласти не откроются в начале июня.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области