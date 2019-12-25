В больницы Ленобласти поступили 29 рентген-аппаратов

В 12 медицинских учреждений Ленинградской области доставлено 29 мобильных рентген-аппаратов. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.
Оборудование оснащено Wi-Fi, плоскопанельным детектором и рабочей станцией оператора для оперативной передачи изображения. Теперь оно доступно для пациентов Тосненской, Всеволожской, Гатчинской, Тихвинской, Кингисеппской, Приозерской, Бокситогорской, Киришской, Рощинской, Волховской, Ломоносовской больниц, а также ЛОКБ.
Ранее мы рассказали о том, что детские сады в Ленобласти не откроются в начале июня.
Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области
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