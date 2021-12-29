Главврач больницы Святого Георгия призвал петербуржцев привиться от COVID-19

По словам главврача, непривитые горожане переносят ковид намного тяжелее, чем привитые.

В больнице Святого Георгия призвали петербуржцев вакцинироваться от коронавируса, чтобы уберечь себя и своих близких. Обращение главного врача Валерия Стрижелецкого появилось на сайте медучреждения.

Пандемия длится уже два года. Однако работники больницы ежедневно видят невакцинированных пациентов с тяжелыми осложнениями COVID-19. По словам главврача, непривитые горожане переносят ковид намного тяжелее, чем привитые. Также смертность в группе невакцинированных пациентов в 20 раз больше.

Вакцинация от COVID-19 – это единственный возможный способ остановить пандемию, способ спасти себя и родственников от тяжёлого течения заболевания и смерти. Валерий Стрижелецкий, главный врач больницы Святого Георгия

Сотрудники больницы уже практически полным составом прошли ревакцинацию от коронавируса.

За время новогодних праздников городская больница Святого Георгия приняла 382 человека с коронавирусом, из них 94 человека пришлось на новый корпус, открывшийся почти месяц назад.

Фото: Piter.TV