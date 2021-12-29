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Главврач больницы Святого Георгия призвал петербуржцев привиться от COVID-19
Сегодня, 14:57
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Главврач больницы Святого Георгия призвал петербуржцев привиться от COVID-19

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По словам главврача, непривитые горожане переносят ковид намного тяжелее, чем привитые.

В больнице Святого Георгия призвали петербуржцев вакцинироваться от коронавируса, чтобы уберечь себя и своих близких. Обращение главного врача Валерия Стрижелецкого появилось на сайте медучреждения.

Пандемия длится уже два года. Однако работники больницы ежедневно видят невакцинированных пациентов с тяжелыми осложнениями COVID-19. По словам главврача, непривитые горожане переносят ковид намного тяжелее, чем привитые. Также смертность в группе невакцинированных пациентов в 20 раз больше.

Вакцинация от COVID-19  это единственный возможный способ остановить пандемию, способ спасти себя и родственников от тяжёлого течения заболевания и смерти. 

Валерий Стрижелецкий, главный врач больницы Святого Георгия

Сотрудники больницы уже практически полным составом прошли ревакцинацию от коронавируса. 

За время новогодних праздников городская больница Святого Георгия приняла 382 человека с коронавирусом, из них 94 человека пришлось на новый корпус, открывшийся почти месяц назад

Фото: Piter.TV

Теги: больница святого георгия, вакцинация
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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