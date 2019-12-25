В больнице Всеволожска проведут бесплатное обследование сердца

В случае если в ходе осмотра будут выявлены заболевания сердца, пациенту будет предложено в кратчайшие сроки пройти дополнительное углубленное обследование.

В рамках Всемирного дня сердца во Всеволожской больнице состоится акция "Открытое сердце". Об этом сообщила пресс-служба Комитета по здравоохранению Ленобласти.

Жители Всеволожска и гости города 29 сентября смогут сделать:

– электрокардиограмму;

– экспресс-анализ крови на сахар и холестерин;

– консультацию врача-кардиолога (по показаниям).



В случае если в ходе осмотра будут выявлены заболевания сердца, пациенту будет предложено в кратчайшие сроки пройти дополнительное углубленное обследование на базе Центра здоровья Всеволожской КМБ.



Если вы хотите принять участие в акции "Открытое сердце", пожалуйста, запишитесь по круглосуточным телефонам контакт-центра: 122 или 8 (813 70) 43-149.

Фото: pxhere