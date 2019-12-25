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В больнице Всеволожска проведут бесплатное обследование сердца
Сегодня, 10:45
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В больнице Всеволожска проведут бесплатное обследование сердца

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В случае если в ходе осмотра будут выявлены заболевания сердца, пациенту будет предложено в кратчайшие сроки пройти дополнительное углубленное обследование.

В рамках Всемирного дня сердца во Всеволожской больнице состоится акция "Открытое сердце". Об этом сообщила пресс-служба Комитета по здравоохранению Ленобласти.

Жители Всеволожска и гости города 29 сентября смогут сделать:

– электрокардиограмму;
– экспресс-анализ крови на сахар и холестерин;
– консультацию врача-кардиолога (по показаниям).

В случае если в ходе осмотра будут выявлены заболевания сердца, пациенту будет предложено в кратчайшие сроки пройти дополнительное углубленное обследование на базе Центра здоровья Всеволожской КМБ.

❗Если вы хотите принять участие в акции "Открытое сердце", пожалуйста, запишитесь по круглосуточным телефонам контакт-центра: 122 или 8 (813 70) 43-149.

Фото: pxhere

Теги: сердце
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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