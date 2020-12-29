В больнице Петербурга родился первый в 2021 году малыш от мамы с коронавирусом

Малыш появился на свет в городской больнице № 38 имени Н. А. Семашко.

В субботу, 2 января, специалисты сообщили, что в Петербурге появился на свет первый ребенок от мамы с коронавирусом. Об этом рассказал "Петербургский дневник".

Малыш появился на свет в городской больнице № 38 имени Н. А. Семашко. Врачи отметили, что ребенок и мама чувствуют себя хорошо, несмотря на положительный тест на COVID-19. Вес малыша составил килограмм 730 граммов, а рост — 43 сантиметров.

Ранее мы писали, что стало известно о первых детях, родившихся в 2021 году в Петербурге.

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