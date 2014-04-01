В Петербурге стартовали исследования клеточного иммунитета при коронавирусе

Появление антител после болезни ученые назвали гуморальным иммунным ответом.

В четверг, 20 мая, в городской больнице №40 специалисты начали проводить исследования клеточного иммунитета при коронавирусе. В комитете по здравоохранению отметили, что первыми кровь для изучения сдали врачи этого учреждения, которые уже переболели коронавирусом.

Специалисты называют появление антител через две недели с начала болезни гуморальным иммунным ответом. Однако для борьбы с вирусом нужен также клеточный иммунитет, насыщенный Т-лимфоцитами.

Эти клетки уничтожают вирус без выработки антител, что объясняет невосприимчивость некоторых людей к вирусу. Ученые предполагают, что Т-клетки могут останавливать развитие тяжелого заболевание, что определило необходимость изучения клеток.

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Фото: Piter.tv