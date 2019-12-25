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В больницах Петербурга осталось менее 11% коек для пациентов с коронавирусом
Сегодня, 10:41
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nastya960

В больницах Петербурга осталось менее 11% коек для пациентов с коронавирусом

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Всего в городе для коронавирусных больных развернуто более 10,8 тысячи коек.

В больницах Петербурга для пациентов с коронавирусом свободными остаются более 1,1 тысячи мест (10,6% от всего коечного фонда). Об этом "ВКонтакте" сообщил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Всего в городе для коронавирусных больных развернуто более 10,8 тысячи коек. При этом за последнюю неделю сократилось количество госпитализаций, также практически сравнялось число выписанных и госпитализированных.

В Петербурге за сутки коронавирусом заболели 2312 человек.

Фото: Piter.tv

Теги: койки, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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