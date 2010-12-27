В больнице на улице Декабристов медсестра уронила грудничка

В Адмиралтейском районе медицинский работник уронила грудничка.

В детской 17-ой больнице по улице Декабристов 8 марта произошел несчастный случай. Медицинская сестра уронила на пол грудного ребенка. Малыш упал с высоты пеленального столика в половину девятого утра. Ребенку недавно исполнился месяц.

В результате инцидента пострадавшего пациента пришлось перевезти в первую детскую больницу. У мальчика выявили закрытую черепно-мозговую травму головы, ушиб головного мозга легкой степени, линейный перелом теменных костей и гематомы. Вечером грудничка госпитализировали в учреждение имени Раухфуса. Сейчас малыш находится в состоянии средней тяжести.

В ситуации будут разбираться правоохранительные органы.

