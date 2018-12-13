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В ближайшие дни в Ленобласти повысится уровень пожароопасности
Сегодня, 12:07
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KaterinaKono13

В ближайшие дни в Ленобласти повысится уровень пожароопасности

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На протяжении всего сегодняшнего дня в Ленобласти ожидает теплая, солнечная погода.

В некоторых районах Ленобласти объявлен повышенной уровень пожароопасности в связи с резким потеплением в регионе. Так, сегодня, 16 мая, синоптики обещают потепление до +19 градусов на территории всего региона.

По данным ежедневного прогноза по Ленинградской области ФГБУ "Северо-Западное УГМС", температура воздуха ночью будет колебаться от –3 до +2 градусов, местами у водоемов может подняться и до +6 градусов. Днем воздух может прогреться до +19 °C. Атмосферное давление слабо повысится.

Пожароопасность затронула Тихвинский, Киришский, Лодейнопольский, Бокситогорский и Подпорожский районы. 

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Категории: Выборг, Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района,

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