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В библиотеке Друзей пройдет фестиваль культуры народов Средней Азии
Сегодня, 12:09
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arteliseev

В библиотеке Друзей пройдет фестиваль культуры народов Средней Азии

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В программе мероприятия конкурс чтецов.

Фестиваль "Узбекистан — сердце Шелкового пути" откроется 9 февраля в библиотеке Друзей на Московском шоссе, 2.

Посетители смогут окунуться в двухтысячелетнюю историю Узбекистана. Программа мероприятия начнётся с лекции "Манящий Узбекистан — там, где воздух наполнен свободой".

Гости увидят традиционные узбекские национальные костюмы. Каждый желающий сможет принять участие в мастер-классах по  этнической вышивке, сыграть в национальные игры, а также прочитать стихи знаменитого тюркского поэта Алишера Навои.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге пройдет фестиваль ледовых скульптур "Ice Fantasy – 2020".

Фото: ВКонтакте

Теги: библиотекадрузей, культура, средняяазия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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