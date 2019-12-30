В библиотеке Друзей пройдет фестиваль культуры народов Средней Азии

В программе мероприятия конкурс чтецов.

Фестиваль "Узбекистан — сердце Шелкового пути" откроется 9 февраля в библиотеке Друзей на Московском шоссе, 2.

Посетители смогут окунуться в двухтысячелетнюю историю Узбекистана. Программа мероприятия начнётся с лекции "Манящий Узбекистан — там, где воздух наполнен свободой".

Гости увидят традиционные узбекские национальные костюмы. Каждый желающий сможет принять участие в мастер-классах по этнической вышивке, сыграть в национальные игры, а также прочитать стихи знаменитого тюркского поэта Алишера Навои.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге пройдет фестиваль ледовых скульптур "Ice Fantasy – 2020".

Фото: ВКонтакте