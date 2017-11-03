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Новости Лента новостей Происшествия
Вчера, 17:41
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Shdaria
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В башкирском Стерлитамаке рухнул надземный переход

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В Башкирии обрушился надземный переход, по предварительным данным, пострадавших нет.

В башкирском городе Стерлитамак случилось страшное происшествие: обрушился надземный переход.
 
Как сообщает республиканское ГУ МЧС, в 13.05 по московскому времени обрушился надземный переход между неэксплуатируемой частью жилого дома и бывшим зданием завода "Машстрой" на улице Гоголя.  
 
 
Сообщается, что эвакуация населения не требуется. По предварительным данным, пострадавших нет, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РБ. Также известно, что на месте работают 3 единицы техники, 12 человек. 
 
 
Фото, Видео: Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан, YouTube - Игорь Решетников
 
Теги: новости башкирии , обрушился надземный переход фото и видео
Категории: Новости России Лента новостей Происшествия

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