В башкирском Стерлитамаке рухнул надземный переход

В Башкирии обрушился надземный переход, по предварительным данным, пострадавших нет.

В башкирском городе Стерлитамак случилось страшное происшествие: обрушился надземный переход.

Как сообщает республиканское ГУ МЧС, в 13.05 по московскому времени обрушился надземный переход между неэксплуатируемой частью жилого дома и бывшим зданием завода "Машстрой" на улице Гоголя.

Сообщается, что эвакуация населения не требуется. По предварительным данным, пострадавших нет, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РБ. Также известно, что на месте работают 3 единицы техники, 12 человек.

Фото, Видео: Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан, YouTube - Игорь Решетников