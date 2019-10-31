В банях Петербурга откроют парилки

Помывочные в банях открылись в воскресенье.

В ближайшее время в банях Петербурга откроют не только помывочные, но и парилки. Об этом на заседании ЗакСа сообщил вице-губернатор Эдуард Батанов.

Петербургские бани открылись в понедельник, 15 июня, но парилки для посетителей закрыты. Депутаты отметили в этом несправедливое ценообразование, потому что работают только помывочные, а цена 180 рублей в час осталась прежней.

На субсидии баням Петербург заложил в бюджете 2020 года 260 миллионов рублей, это даже меньше, чем в прошлом году, когда бани работали всё время.

ЗакС Петербурга не стал рассматривать законопроект о возвращении к прежнему пенсионному возрасту.

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