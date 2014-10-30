В банках Петербурга стало больше вкладчиков

Специалисты из различных банковских организаций поделились статистикой по СПб и Ленобласти.

За последние две недели августа у петербуржцев существенно повысился интерес к сберегательным продуктам крупных банков. Соответствующие данные представители журналисты из издания "РБК Петербург". Специалисты пояснили, что зафиксировали рост показателей после повышения ключевой ставки Центробанком и ростом ставок по вкладам потребителей до уровня в 11-12 процентов годовых.

В пресс-службе ВТБ заметили, что в в период с 14 по 24 августа жители северной столицы и Ленинградской области открыли в банке порядка 14 тысяч депозитов. Этот показатель в 2,6 раза превышает аналогичный за предшествующие полторы недели. Общий объем размещенных денежных средств составил более 80 миллиардов рублей. Сотрудники организации пояснили, что обновленные условия обеспечивают дополнительный приток клиентов-вкладчиков.

Размещать средства клиенты предпочитают в основном на три месяца. Средний чек одного депозита в Санкт-Петербурге составляет 477 тысяч руб. пресс-служба ВТБ РФ

В петербургских отделениях банка "Открытие" специалисты зафиксировали двукратный рост количества открытых вкладов после 21 августа по отношению к среднему значению предыдущих дней августа. Такой информацией со СМИ поделился пресс-секретарь кредитной организации по СЗФО Иван Макаров. Он объяснил, что в настоящее время клиенты отдают предпочтение краткосрочным вкладам, по которым сейчас фиксируются наиболее привлекательные ставки.Он назвал средней суммой вкладов "более 700 тысяч рублей".

В пресс-службе "Росбанке" объявили прессе о росте количества открытых вкладов в четыре раза, начиная с 15 августа. Эксперты заметили, что в течение всего года в компании видели стабильный спрос на рублевые сбережения как со стороны действующих, так и новых клиентов банка. Однако сейчас отличием является тот момент, что до роста ключевой ставки 15 августа предпочтение отдавалось накопительным счетам с гибкими возможностями, а после клиенты в большинстве решают зафиксировать для себя процентный доход. В пресс-службе "Совкомбанка" уточнили, что на территории Петербурга и Ленинградской области количество новых вкладов за последние недели августа увеличилось в 2,5 раза.

Петербург вошел в тройку лидеров по доле выдачи IT-ипотеки Сбера в июле.

Фото: Piter.tv