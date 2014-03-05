Петербург вошел в тройку лидеров по доле выдачи IT-ипотеки Сбера в июле

Исследование Домклик.

По данным аналитиков Домклик, Петербург занял второе место среди регионов РФ по доле выдачи "Ипотеки для IT" Сбера в июле 2023 года, достигнув 3%. На первом месте расположилась Москва (5,5%).

При этом, если с апреля по июнь доля программы "Ипотека для IT" в общем числе выдач Сбера практически не менялась и cохранялась на уровне 1,1%, то в июле она достигла наибольшего значения в 2023 году – 1,4%.

Согласно данным Домклик, спрос на льготные ипотечные программы Сбера бьёт рекорды третий месяц подряд: в июле количество выдач составило 48,6 тыс. (+17,1% с июня). Доля льготной ипотеки в общем числе выдач также выросла и достигла 42,1%.

За июль число сделок по "Господдержке" возросло на 19,7%, по "Семейной ипотеке" – на 13,6%, по "Ипотеке для IT" – на 31,1%.

Рост востребованности льготной ипотеки в июле можно объяснить несколькими причинами. Во-первых, Сбер предложил заёмщикам скидки по льготным программам на рынке новостроек. Второе – увеличение ключевой ставки ЦБ сделало менее выгодным оформление жилищных кредитов на вторичном рынке и перенаправило спрос на первичный, где льготная ипотека покрывает более 90% сделок. Также, с июня СМИ писали о скором завершении льготной ипотеки, поскольку лимиты по госпрограммам практически исчерпаны, — это тоже стимулировало спрос. Однако вопреки слухам Правительство РФ продолжит поддерживать льготные программы. Алексей Ушенин, управляющий отделением Сбербанка по Санкт-Петербургу

Начиная с мая "Господдержка" лидирует по доле выданных кредитов в общем числе выдач: в июле этот показатель достиг наивысшего значения в 2023 году – 20,3%. Таким образом, каждая пятая ипотека в Сбере в июле выдавалась по программе "Господдержка".

Доля "Семейной ипотеки" в июле также достигла максимальной в 2023 году величины и составила 17,8%. Наибольший прирост доли сделок по этой программе в СЗФО наблюдается в Республике Коми (+5,7). В конце июня Сбер возобновил приём заявок по "Сельской ипотеке". В июле доля выдач по этой программе составила 0,4%.

Государство предоставляет меры защиты и поддержки при покупке определенного вида жилья, а также для определенных категорий населения: семей с детьми, жителей отдаленных регионов и небольших населенных пунктов, работников бюджетной сферы. Субсидирование ипотечных кредитов – одно из направлений государственной помощи. Банки предлагают определенным категориям населения соципотеку по сниженным процентам, а разницу возмещает государство.

Для участия в социальной программе заемщик должен соответствовать критериям и выбрать подходящее по требованиям жилье. Условия различаются в зависимости от программы и региона. Общее требование у всех программ одно – участник должен быть гражданином РФ и приобретать недвижимость в России.

Фото: unsplash