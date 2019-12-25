Больного раком жителя Ленобласти нашли застреленным в бане

На тело мужчины наткнулся его сын.

Во вторник, 7 апреля, в полицию Ленобласти обратился 22-летний житель поселка Победа и рассказал, что в бане на Садовой улице нашел тело 52-летнего отца. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

К месту происшествия оперативно прибыли полицейские. Там они обнаружили труп пожилого мужчины с огнестрельным ранением в грудной клетке. Семья рассказала, что погибший страдал от онкологического заболевания.

С места происшествия было изъято охотничье ружье и пули. Обстоятельства смерти в настоящий момент выясняются.

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