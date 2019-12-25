В тройном ДТП на КАД пострадал водитель "Жигулей"

На внутреннем кольце столкнулись грузовик и два легковых автомобиля.

Утром 5 июня на 72-м километре внутреннего кольца КАД произошло тройное ДТП. Об этом сообщил "Невским новостям" источник в экстренных службах.

Проезжую часть не поделили грузовой автомобиль марки Mercedes, а также две легковушки Ford и ВАЗ-2107. В результате ДТП пострадал водитель "Жигулей" 1978 года рождения. У него диагностировали черепно-мозговую травму, однако от госпитализации он отказался.

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Фото: Piter.TV