В афганском Джелалабаде прогремел взрыв

В результате ЧП погибли два мирных жителя, и был ранен один представитель "Талибана"*.

В городе Джалалабад, который расположен провинции Нангархар произошел взрыв. Об этом информирует Associated Press со ссылкой на очевидцев.

Инцидент произошел 19 сентября в районе автобусного вокзала. В результате ЧП погибли два мирных жителя, а также был ранен представитель движения "Талибан"*.

Накануне в столице Афганистана прогремели два взрыва. Первый хлопок зафиксирован на территории района Даште-Барчи в Кабуле, второй - в области Ирфани Харрготи 13 района.

15 августа движение "Талибан"* вошло в Кабул, а до этого взяло под свой контроль практически все провинции Афганистана. Столица сдалась без боя. Президент страны Ашраф Гани покинул территорию государства, чтобы "избежать кровопролития" среди мирного населения Афганистана.

Ранее украинские пограничники нашли под прицепом грузовика 16-летнего афганца.

Фото: pixabay.com

"Талибан"* - террористическая организация, запрещена в РФ