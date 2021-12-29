В аэропорту Шереметьево произошел пожар

Причиной ЧП стало короткое замыкание.

На территории столичного аэропорта Шереметьево произошел пожар. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областного ГУ МЧС России.

Инцидент произошел 10 февраля на стоянке техники по обслуживанию самолетов. Причиной пожара стало короткое замыкание, вследствие чего загорелась станция зарядки аккумуляторов.

ЧП ликвидировали прибывшие на место пожарные. В результате пожара никто не пострадал. На работе аэропорта инцидент не сказался. Воздушная гавань продолжила функционировать в штатном режиме.

Ранее в Петербурге восьмиклассник попал в реанимацию с сильным алкогольным отравлением.

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