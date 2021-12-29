В Петербурге восьмиклассник попал в реанимацию с сильным алкогольным отравлением

Школьник находится в тяжелом состоянии.

В среду, 9 февраля, в полицию Петербурга поступило сообщение из Детской городской больницы №19. Медики рассказали о госпитализации 14-летнего подростка, ученика 8 класса, с острым пероральным отравлением препаратом депримирующего действия. Об этом стало известно Piter.TV.

Скорую помощь вызвал друг пострадавшего. Он рассказал, что подросток находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и попросил помощи. Обстоятельств употребления каких-либо напитков или препаратов неизвестны. Школьник находится в тяжелом состоянии.

Известно, что мальчик проживает в неполной семье. Мать с отцом развелись около 10 лет назад, отец живет в Хабаровске. Семья на профилактическом учете не состоит.

Ранее мы писали, что четырехлетний петербуржец отравился ароматизатором для автомобиля.

Фото: Piter.TV