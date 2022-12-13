В аэропорту Пулково внедрили мобильные кассы для российских авиакомпаний

К сервису подключились более 50% российских авиаперевозчиков, выполняющих рейсы на внутренних направлениях.

Аэропорт Пулково запускает мобильные онлайн-кассы в терминале. Пассажиры смогут провести оплату багажа и дополнительных услуг на стойках регистрации. Об этом сообщила пресс-служба ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы" (аэропорт Пулково).

Проект запущен на базе российского программного обеспечения совместно с компаниями "Сирена" – ведущим отечественным поставщиком информационных технологий для предприятий транспортной отрасли и ТКП – исполнительным органом Системы взаиморасчётов на воздушном транспорте (СВВТ).

К сервису подключились более 50% российских авиаперевозчиков, выполняющих рейсы на внутренних направлениях.

Ранее в Пулково был запущен сервис "Мобильные посадочные", благодаря которому пассажиры внутренних рейсов могут не печатать посадочный талон, а показать его с мобильного устройства.

Фото: Пулково