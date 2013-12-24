В Пулково открыли новое здание отдела МВД России

В петербургском аэропорту Пулково открыли новое здание МВД России. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания
Помещение площадью около трёх тысяч квадратных метров было предоставлено городом в 2004 году для реконструкции. Затем объект включили в федеральную целевую программу правительства РФ. В трёхэтажном здании проведен современный и качественный ремонт.
Все помещения оснащены необходимой оргтехникой, компьютерами и мебелью, созданы условия для хранения официальных документов, архивных материалов и вещественных доказательств. Сотрудники обеспечены всем необходимым для работы. Имеются также зал заседаний и тренажерный зал.
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Фото: пресс-служба Законодательного Собрания
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