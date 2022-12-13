В аэропорту Пулково обновят навигацию

В основе обновления навигации – концепция упрощения.

Компания "Воздушные Ворота Северной Столицы", управляющая аэропортом Пулково обновит навигацию в пассажирском терминале. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В аэропорту по пути следования пассажиров будет изменена нумерация стоек регистрации и выходов на посадку. В основе обновления навигации – концепция упрощения. На носителях остается только приоритетное сообщение.

Изменения коснутся навигационных указателей, размещенных на стенах и подвесных конструкциях в терминале. В зоне регистрации текст на носителях станет крупнее, в зонах выходов на посадку будут увеличены миниатюры на указателях.

Ранее на Piter.tv: Дорогу в Пулково осветили светодиодные фонари. На подъезде к аэропорту от Пулковского шоссе установлено 236 современных источников света.

Фото: Воздушные Ворота Северной Столицы