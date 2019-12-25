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В аэропорту Мюнхена в багаже у женщины нашли кости ее мужа
Сегодня, 11:07
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MShaffter

В аэропорту Мюнхена в багаже у женщины нашли кости ее мужа

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Мужчина умер еще в 2008 году.

Сотрудники аэропорта Мюнхена обнаружили у пассажирки необычный багаж, сообщает издание "Bild". 74-летняя женщина со своей 52-летней дочерью в чемодане везли кости мужчины, мужа и отца.

Как выяснилось, мужчина умер еще в 2008 году и был захоронен в Греции, недалеко от Салоников. Родственники мужчины хотели его захоронить на родине в Армении. В конечном итоге, женщинам было разрешено следовать своим маршрутом.

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Фото:"Bild"

Теги: в мире, необычный багаж, новости армении, новости греции, новости европа
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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