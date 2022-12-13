В аэропорту Красноярска из-за пьяного дебошира задержали вылет на Пхукет

Пару нарушителей вывела из самолета полиция.

В аэропорту города Красноярска из-за пьяного дебошира правоохранительные органы и оператор воздушной гавани задержали вылет на курорт Таиланда, расположенный на Пхукете. Очевидцы рассказали о том, что экипажу самолета стало понятно, что пассажиры рейса не выдержат семь часов полета с парой супругов, которые сели на борт в состоянии алкогольного опьянения. В результате полиция вывела нарушителей спокойствия и произвела тщательный осмотр салона самолета и багажа. В пресс-службе красноярского аэропорта объяснили, что рейс на Пхукет изначально должен был вылететь в 10:20 утра 17 января по местному времени, однако его задержали до 11:40 утра, а после - до 13:20 и 14 часов дня. Дебоширы находятся на допросе у местных органов правопорядка. Далее транспортное управление МВД по региону примет решение о наказании подозреваемых. Также не исключается, что отечественная авиакомпания "Аэрофлот" может предъявить этим пассажирам иск за многочасовую задержку рейса.

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Фото и видео: Telegram / SHOT