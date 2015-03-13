В Адмиралтейском районе продлили срок ремонта теплосети

Окончание работ и перевод системы отопления в штатный режим запланирован на ночь со 2-го на 3 октября.

В субботу, 2 октября, ремонт трубы на набережной Фонтанки в Петербурге продлили. Отопление в штатном режиме в субботу не введут. Об этом сообщает пресс-служба администрации Адмиралтейского района.

Ремонт трубы на проезжей части набережной реки Фонтанки, 144, начался еще 29 сентября. Вместе с прохудившейся трубой заменили 20 метров теплосети. На данный момент работа идет на Рижском проспекте, 16. В зоне с пониженными параметрами отопления — 11 зданий: на Гороховой, Казанской и Большой Морской.

Как рассказали в компании "Теплосеть Санкт-Петербурга", окончание работ и перевод системы отопления в штатный режим запланирован на ночь со 2-го на 3 октября.

Ранее три дома на Петроградке получат отопление после погашения долга "Ленфильмом".

Фото: Piter.tv