Пострадавших нет.

В Жуковском совершил посадку Ил-76 с одним отказавшим двигателем. Об этом сообщили "ТАССу" экстренные службы Подмосковья. На борту самолета находились 13 человек, пострадавших нет. Специалисты рассказали, что им даже не понадобилась помощь медиков.

После выработки топлива Ил-76 совершил посадку в штатном режиме прокомментировали в ведомстве

Известно, что борт принадлежит научному летно-исследовательскому институту. Кроме поврежденного двигателя у воздушного судна было еще четыре. Оставшиеся двигатели справились со своей задачей. В общей сложности самолет был заправлен 50 тоннами топлива.

Ранее Piter.tv писал о том, что самолёт МС-21 совершил первый международный полёт и успешно приземлился в Стамбуле.

Видео: YouTube/Filinvideo Spotter, periskopspb, Максим Гармаш