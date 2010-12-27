В Зеленогорске хозяйка едва не спалила дом из-за посудомоечной машины

В Курортном районе Петербурга техника устроила восстание: посудомоечная машина начала гореть.

В Курортном районе празднование 8 марта чуть не перешло в пожар. О возгорании сообщили представители ГУ МЧС по региону. Спасателей вызвали вечером В Зеленогорск, чтобы разобраться с пылающей посудомоечной машиной.

Пожарные тушили огонь в доме номер 19 по Березовой улице. Пожар затронул все кухонное помещение. Пострадало шесть квадратных метров площади. Опасность вызвало то, что инцидент произошел в двухэтажном дощатом здании. Спасателям удалось избежать распространения пламени.

Выяснилось, что источником аварийной ситуации стало устройство для очистки посуды марки “Бош”. Справиться со стихией удалось спустя 45 минут после вызова диспетчера. На месте работали 25 человек личного состава экстренного ведомства и 5 единиц техники.

