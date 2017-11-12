В Зеленогорске двое натравили бойцовского пса на бездомную собаку 

В Ленобласти мужчины натравили на «символ» города бойцовскую собаку

В ночь на 11 ноября жительницу Города Зеленогорска разбудил страшный вой и лай. Двое людей, выгуливая своего пса, решили проверить его бойцовские способности на всеми любимой дворняге.

Сообщается, что свидетельница пыталась остановить кровавое месиво, но хозяин собаки в ответ ответил агрессией. Жители дома, около которого случился инцидент, вызвали полицию, но нападавшие успели скрыться. Очевидцы рассказывают, что пес сдирал с дворняги шкуру заживо, а после она убежала в один из открытых подъездов. Бросившиеся за ней обнаружили только следы крови. В поисках собаки неравнодушные жители обыскали весь Зеленогорск.

В качестве доказательства остались записи с камер видео наблюдения, на которых видно, как дворняга старалась скрыться, а хозяин с псом стремительно бежали за ней.

Жители города сообщили, что хозяина бойцовской собаки нашли, но он удалил свой профиль из соцсетей. Нашлись и пользователи, которые встали на защиту мужчины, отметив, что любимой бездомной собаке могли бы найти постоянное жилье.

После продолжительных поисков раненное животное нашли, собаке Алисе оказали всю необходимую ветеринарную помощь и забрали домой. Поиски агрессивного хозяина продолжаются.

Фото, видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург