В Запорожской области задержали гражданина Украины, планировавшего теракт

Во время обысков у подозреваемого был найден схрон с взрывчатыми веществами.

Сотрудники ФСБ России задержали в Запорожской области украинского гражданина, который планировал совершить теракт в отношении сотрудника администрации региона с применением самодельного взрывного устройства. Соответствующее заявление сделали представители прес-службы силовой структуры. Известно, что операция по поимке подозреваемого участвовали также местные правоохранительные органы.

В Запорожской области задержали гражданина Украины, планировавшего совершить теракт в отношении сотрудника администрации Запорожской области с применением самодельного взрывного устройства. пресс-служба ФСБ РФ

Удалось установить, что преступную деятельность фигуранта расследовния координировали сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины. Иностранцы снабдили мужчину взрывчатыми веществами для СВУ. Кураторы заранее уведомили исполнителя о тех целях, которые должны были быть поражены. Речь идет о высокопоставленных сотрудниках полиции. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ. В ходе оперативных мероприятий по месту жительства подозреваемого силовики выявили схрон с взрывчатыми веществами и компонентами, необходимыми для изготовления самодельного взрывного устройства.

Обвиняемые в пособничестве ВСУ в зоне СВО дали признательные показания.

Фото и видео: ФСБ России