Владимир Сальдо рассказал о будущем подозреваемых.

Обвиняемые в пособничестве Вооруженным силам Украин в Херсонской области признались в передаче координат противнику, после чего произошли ракетные удары и обстрелы по мирному населению и гражданской инфраструктуре. В трагедии погибли мирные жители. Об этом в собственном Telegram-канале напомнил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Ранее стало известно о том, что силовики задержали двоих подозреваемых, которые собирали и отправляли ВСУ данные о перемещениях и местах дислокации российских военнослужащих. В их отношении возбуждено уголовное дело о шпионаже .

Я передавал координаты ВСУ, после чего произошел ракетный удар и погибли мирные жители и военные, уничтожены были жилые дома и железнодорожная станция. допрос фигуранта расследования

Второй обвиняемый объяснил оперативникам, что что после того, как он передал координаты одного из объектов, произошел обстрел территории. Затем сдетонировали боеприпасы и погибли мирные жители. Владимир Сальдо добавил, что 19-летний и 24-летний подозреваемые проведут десятилетия своей жизни в заключении. Он пояснил, что такова цена большой ошибки. Речь идет о согласии молодых людей работать на террористический режим киевских националистов.

ФСБ задержала сторонника украинских националистов в Казани.

Фото и видео: ФСБ России, Telegram / Владимир Сальдо