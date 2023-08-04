ФСБ задержала сторонника украинских националистов в Казани

Подозреваемый дал признательные показания.

Сотрудники ФСБ России задержали на территории города Казань сторонника украинских националистов. Силовики из Татарстана пояснили, что 29-летний мужчина подозревается в причастности к деятельности террористического украинского формирования. Во время обысков оперативники обнаружили дома у задержанного элементы для изготовления взрывного устройства. Он подтвердил, что общался с представителями ВСУ. Фигурант расследования дал признательные показания. Он объяснил, что ему давали задания по совершению диверсии на железнодорожном полотне и вышках мобильной связи.

По заданию зарубежных кураторов задержанный изготавливал технические средства для совершения нападения на различные объекты инфраструктуры, организовывал незаконные акции, направленные на распространение идей украинского национализма. Андрей Сергеев, официальный представитель УФСБ по региону

В отношении россиянина возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.5 УК РФ. Речь идет об участии деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической.

В Херсонской области пресекли деятельность группы пособников ВСУ.

Фото и видео: ФСБ России