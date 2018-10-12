В Херсонской области пресекли деятельность группы пособников ВСУ

Подозреваемые передавали данные противнику о местах дислокации ВС РФ.

На территории Херсонской области российскими силовиками из ФСБ по региону пресечена деятельность группы пособников Вооруженных сил Украины, которые передавали сведения о размещенной военной инфраструктуре Вооруженных сил РФ в зоне проведения специальной военной операции. В отношении подозреваемых совместно с Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 35 и статье 276 УК РФ. Специалисты добавили, что получены данные, которые изобличают фигурантов расследования.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлены двое граждан Украины 1999 и 2004 годов рождения, проживающих на территории региона, которые по заданию представителей ВСУ осуществили сбор и передачу сведений о перемещениях и местах дислокации. пресс-служба ФСБ по региону

В Тамбовской области задержали мужчину, собиравшегося уехать воевать за ВСУ.

Фото и видео: ФСБ России