В ЗакСе выступили за финансирование психологической поддержки ветеранов СВО

Законопроект внесли в парламент на рассмотрение.

В ЗакСе Петербурга рассмотрят предложение о расширении перечня НКО, которые могут рассчитывать на поддержку Смольного.

Список видов деятельности, которые откроют для НКО доступ к поддержке городского правительства, может пополнить "Социальная адаптация и психологическая поддержка ветеранов боевых действий и членов их семей". Законопроект внесли в парламент представители партии "Единая Россия".

Ранее в Ленобласти продолжается рост числа НКО. В Ленобласти увеличилось и число самих проектов, связанных с НКО, которым оказывается поддержка. Дрозденко напомнил, что регион вошёл в пятёрку российских субъектов по этому показателю.

Фото: Piter.tv