В Ленобласти продолжается рост числа НКО

За 2022 год было увеличено количество поддерживаемых проектов. Кроме того, их финансирование выросло втрое.

В 2022 году в Ленинградской области стремительно росло число некоммерческих организаций (НКО). Финансирование подобных проектов возросло втрое. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщил губернатор 47-ого региона Александр Дрозденко на традиционной ежегодной пресс-конференции.

Кроме того, в Ленобласти увеличилось и число самих проектов, связанных с НКО, которым оказывается поддержка. Дрозденко напомнил, что регион вошёл в пятёрку российских субъектов по этому показателю.

Впервые за 10 лет зафиксирован рост количества НКО в Ленинградской области. Мы это видим и связываем с увеличением финансирования некоммерческих проектов. С 42 до 96 проектов мы увеличили софинансирование. По деньгам у нас там практически трехкратное увеличение финансирования произошло. Мы поднялись с 28 места в рейтинге и вошли в пятерку лидеров по работе с НКО. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Ранее мы сообщили о том, что в 2023 году на территории Ленобласти появятся 106 общественных пространств.

Фото: Правительство Ленобласти