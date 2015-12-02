Законодательное Собрание Петербурга вынесло законопроект, регулирующий доходы чиновников

Руководители госучреждений не смогут "самовольничать" и устанавливать себе более высокие оклады, чем у рядовых сотрудников.

Депутаты ЗакСа Денис Четырбок и Елена Киселева предложили законопроект, регулирующий разницу в доходах между чиновниками и их подчиненными. Об этом сегодня утром сообщило издание "ЗАКС.Ру".

Согласно документу, руководители госучреждений и предприятий города не смогут "самовольничать" и устанавливать себе более высокие оклады, чем у рядовых сотрудников. Как заявил Четырбок, зарплата руководителя по сравнению со средней зарплатой подчиненного должна быть не больше, чем в восемь раз. Эта сумма также включает все остальные добавочные выплаты.

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Денис Четырбок, депутат Законодательного Собрания.

Информацию о зарплатах главных сотрудников планируют публиковать на официальных сайтах учреждений. Начальников, незаконно завышающих себе выплаты, привлекут к дисциплинарной ответственности или уволят.