По версии следствия, подозреваемые совершили 94 преступления, связанных с покушением на сбыт наркотических средств.

В Забайкальском крае пресечена деятельность преступного сообщества наркоторговцев. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, организатор открыл интернет-магазин по дистанционной продаже наркотиков в Забайкалье и соседних регионах. Злоумышленнику помогали двое жителей региона, которые были наделены руководящими функциями. Они также привлекли еще четверых участников, которые отвечали за расфасовку товара и оборудование специальных закладок.

По версии следствия, подозреваемые совершили 94 преступления, связанных с покушением на сбыт наркотических средств. Возбуждено уголовное дело. Двое фигурантов заключены под стражу.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА