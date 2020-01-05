Во Владикавказе полицейские задержали фальшивомонетчика

Ирина Волк рассказала о пяти известных инцидентах оплаты фальшивыми денежными средствами в регионе.

Российские правоохранительные органы по городу Владикавказу задержали о подозрению в изготовлении и сбыте поддельных денежных знаков местного художника-любителя. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она пояснила, что мужчина расплатился фальшивой купюрой в одном из магазинов города, а затем - скрылся. Продавец усомнилась в подлинности денежных средств, после чего обратилась за помощью в полицию.

Исследование данной купюры подтвердило, что она изготовлена кустарным способом. В кратчайшие сроки оперативники установили местонахождение подозреваемого и задержали его. пресс-слкжба МВД РФ по региону

Во время оперативных мероприятий в квартире фигуранта расследования было обнаружено еще семь аналогичных фальшивок номиналом в две тысячи рублей, а также специальное оборудования для изготовления банкнот. Сотрудники полиции установили, что безработный художник печатал купюры на принтере, а затем вручную дорабатывал их. Он расплачивался этими деньгами в небольших продовольственных магазинах и в аптеках. Известно о пяти подобных криминальных фактах по региону. Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье186 УК РФ. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

Девушка попала под поезд на станции Мельничный Ручей.

Фото и видео: МВД Медиа