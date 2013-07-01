В Забайкалье предупредили о снижении численности населения из-за COVID-19

Население региона постепенно сокращается до одного миллиона человек.

Население Забайкалья из-за пандемии коронавируса может сократиться. Об этом заявил глава региона Александр Осипов в послании краевому законодательному собранию.

По его словам, население Забайкалья постепенно сокращается до одного миллиона человек. Этот показатель может упасть еще сильнее из-за высокой смертности от коронавирусной инфекции. Осипов отметил, что много людей умирают в регионе из-за сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также наркомании и насильственных преступлений.

Ещё недавно Забайкальский край по историческим меркам насчитывал численность населения 1,37 миллиона человек. <…> В плохом смысле благодаря вкладу коронавируса, есть риск уйти на численность [населения] региона менее миллиона человек. Александр Осипов, глава Забайкалья

Он подчеркнул, что сложившаяся ситуация является "очень серьезным и опасным вызовом" для региона.

За минувшие сутки в Забайкальском крае выявили 271 (всего - 93 513) случай заражения COVID-19. От заболевания скончались скончались пять человек (всего - 1 739), число выздоровевших составило 213 человек (всего - 81 027). Коллективный иммунитет в регионе составляет 66,7%.

Ранее оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в России за сутки выявили почти 28 тысяч случаев COVID-19.

Видео: ВК/Забайкальский край