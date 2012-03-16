В России за сутки выявили почти 28 тысяч случаев COVID-19

За сутки от ковида скончались 1 142 человека, накануне – 1 076.

За минувшие сутки в России выявили 27 967 случаев заражения COVID-19, днем ранее – 27 434. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Больше всего зараженных выявлено в Москве (3013), Санкт-Петербурге (1955) и Московской области (1825). Всего за пандемию по состоянию на 19 декабря выявлено 10 214 790 случаев заболевания.

За прошедшие сутки от ковида скончались 1 023 человека. Больше всего от коронавируса умерло в Москве (81), Санкт-Петербурге (67) и Подмосковье (55). Всего с начала пандемии умерли 297 203 пациента.

Общее число выздоровевших от коронавируса за сутки составило 32 655 человек, за весь период пандемии – 8 984 921.

Ранее доктор Мясников рассказал, что нельзя делать больным COVID-19.

Фото: Piter.tv