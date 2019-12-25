О ненадлежащем хранении человеческих тел рассказал местный активист Дмитрий Плюхин.

В Забайкалье обнаружен больничный гараж с телами мёртвых людей. Об этом рассказали представители регионального Следственного комитета РФ. Специалисты начали доследственную проверку по факту публикации, размещенной в социальной сети Instagram местным общественным активистом. По информации от Дмитрия Плюхина, в Могоче он обнаружил человеческие останки, замотанные полиэтиленом. Тела находились в гробах.

По данному факту министерством здравоохранения региона инициирована служебная проверка. Сергей Базаров, замминистра по оказанию первичной медико-санитарной помощи

По предварительным данным, одно из найденных в гараже тел находится там с января текущего года. Сейчас на территории проводятся необходимые мероприятия. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Также проверку проводит и межрайонная прокуратура и Минздрав Забайкалья.

Напомним, что ранее стало известно о том, что в Могоче нет собственного морга. В будущем его планируют создать при помощи привлечения средств от инвесторов.

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Фото: Instagram/mogochadp

