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В Забайкалье обнаружен больничный гараж с телами мёртвых людей
Сегодня, 9:40
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В Забайкалье обнаружен больничный гараж с телами мёртвых людей

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О ненадлежащем хранении человеческих тел рассказал местный активист Дмитрий Плюхин.

В Забайкалье обнаружен больничный гараж с телами мёртвых людей. Об этом рассказали представители регионального Следственного комитета РФ. Специалисты начали доследственную проверку по факту публикации, размещенной в социальной сети Instagram местным общественным активистом. По информации от Дмитрия Плюхина, в Могоче он обнаружил человеческие останки, замотанные полиэтиленом. Тела находились в гробах.

По данному факту министерством здравоохранения региона инициирована служебная проверка.

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По предварительным данным, одно из найденных в гараже тел находится там с января текущего года. Сейчас на территории проводятся необходимые мероприятия. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Также проверку проводит и межрайонная прокуратура и Минздрав Забайкалья. 

Напомним, что ранее стало известно о том, что в Могоче нет собственного морга. В будущем его планируют создать при помощи привлечения средств от инвесторов.

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Фото: Instagram/mogochadp
 

Теги: гараж, дмитрий плюхин, забайкалье, мертвые тела
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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