В Забайкалье два вагона поезда сошли с рельсов, есть погибший

В больнице скончался сотрудник транспортной организации, получивший ранее травмы.

Два вагона сошли с пути на железнодорожной станции Забайкальск на территории Забайкальского края. Жертвой трагедии стал сотрудник транспортной организации, который скончался в медицинском учреждении от полученных на работе травм.. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители Тelegram-канала Восточное МСУТ при Следственном комитете России. Согласно предварительным данным, инцидент зафиксирован в три часа утра 5 июня по местному времени (в 21 час вечера 4 июня по времени Москвы) в ходе проведения маневровых работ тепловозом.

В результате наезда на тупиковую призму вагона на 25-м железнодорожном пути станции Забайкальск Забайкальской железной дороги допущен сход двух вагонов. сообщение ТУ СК РФ по региону

В настоящее время специалистами устанавливается объем материального ущерба. Организована доследственная проверка по соблюдению части 2 статьи 263 УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие смерть человека.

На Васильевском острове трамвай "Достоевский" сошел с рельсов.

Фото и видео: Telegram / Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте