В Юнтолово на три часа отключили свет из-за повреждения кабеля

Электроэнергию вернули в восемь вечера.

Вечер четверга, 12 ноября, для жителей Приморского района выдался темным. Жители округа Юнтолово пожаловались на отключение света: авария произошла около шести вечера.

В пресс-службе компании "Россети Ленэнерго" рассказали, специалисты закончили ремонт кабеля около восьми часов вечера. Уточняется, что сторонняя организация проводила земельные работы в несанкционированной зоне. Сейчас жители Юнтолово пользуются электричеством в полном объеме. По разным источникам, света лишились от 12 до 20 домов.

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Фото: Pixabay